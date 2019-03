Erling Moe hovudtrenar i MFK

Administrerande direktør i Molde Fotballklubb, Øysten Neerland, stadfestar overfor NRK at Erling Moe no blir fast trenar i klubben. Moe har hatt ansvaret etter at Ole Gunnar Solskjær blei caretaking manager i Manchester United. Når Solskjær no har blitt permanent manager i England, blir Moe fast hovudtrenar i MFK. Sjå heile intervjuet med Neerland her.