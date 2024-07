Erlend Segberg til Kristiansund

Tidlegare AaFK-spelar Erlend Segberg har signert for Kristiansund Ballklubb. Segberg kjem no frå Fredrikstad og har tidlegare også spelt for Start der han debuterte i Eliteserien i mai 2015.

Segberg er midtbanespelar og i 2015 spelte han åtte kampar for Noreg G18.