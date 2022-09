Erkjente straffskuld

Ein tenåring erkjente straffskuld for det han var tiltalt for då rettssaka mot han starta i Møre og Romsdal tingrett i dag. 17-åringen er tiltalt for vald og truslar. Dei fleste hendingane er knytt til ein kveld i vår. Tenåringen skal vere ein del av eit ungdomsmiljø i Ålesund og Giske som politiet har etterforska fleire saker rundt.

Dette er den første av tre rettssaker mot personar i dette miljøet som blir behandla i Møre og Romsdal tingrett denne hausten.