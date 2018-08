Erkjente ikkje straffskuld

Den valdtektstiltalte eliteseriespelaren i MFK erkjente ikkje straffskuld for valdtekt då rettssaka mot han starta i Romsdal tingrett i dag. Mannen er tiltalt for seksuell omgang med ei kvinne som var bevisstlaust eller ute av stand til å sette seg imot handlinga etter ein bytur i Molde i mai i fjor. Det er sett av to dagar til rettssaka.