Erkjenner ikke straffskyld

Ingen av de åtte soldatene innrømmer straffskyld for volden mot tre nordmenn på en fest tidligere i år. Alle svarte nei på spørsmål om straffskyld, da de ble spurt av dommer Åge Gustad tirsdag morgen.

De er tiltalt for grov vold og vold, og for å ha forstyrret ro og orden. Heller ikke dette innrømmer de straffskyld for.

De åtte soldatene skal forklare seg senere tirsdag og onsdag.

De var på øvelse på Setnesmoen da de havnet i slåsskamp på Åndalsnes.