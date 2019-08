Er spent på utfallet

Ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), meiner det er alvorleg dersom bypakka i Ålesund blir stoppa. Ho vil ta omsyn til kva statsministeren seier og er spent på kva som blir utfallet for bypakken. – Eg meiner at dette er den grønaste pakken som er vedtatt. Det er også eit stort behov for å gjere noko med Lerstadvegen. Det er alvorleg både for klimaet og Ålesund dersom denne bypakken blir stoppa, seier Aurdal.