Er på veg ned med den skadde

Bergingsgruppa som vart sendt for å hente ned dei to kvinnene frå Store Venjetind i Rauma, er på veg ned med den skadde. Operasjonsleiar Jens Dahl kan opplyse om at kvinna er kraftig forslått.

Operasjonsleiaren fortel til Romsdals Budstikke at det framleis vil ta tid før den skadde kvinna er nede frå fjellet.

– Den eine kvinna er frakta ned, men for ho som er skadd tek det litt lenger tid å få ned til et område der ho kan hentast med helikopter. Vi reknar med at det tek minst éin time til, og det er framleis tåka som skaper utfordringar, seier han.