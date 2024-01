Er oppgitt over ferjesituasjonen

Midsund næringsforum er sterkt kritisk til materiellet som vert brukt på ferjesambandet Brattvåg-Dryna. I går fekk ferja Aukra motorstopp og vart liggande i fleire timar før ho vart slept til kai.

Emil Sporsheim i Midsund næringsforum er oppgitt og seier alt som kjem inn av ferjer i sambandet er for dårleg. Han meiner dette går ut over tryggleiken for dei reisande.