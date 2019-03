Er klar for nytt møte

Fylkespolitikar Frank Sve meiner det et pinleg at ikkje Halsafjordprosjektet kunne møte samferdsels-minsiteren måndag saman med dei som kjempar for Møreaksen og Hafast. Sve meiner det er viktig å møte samla og har bede om at nordmøringane også får møte Jon Georg Dale. Fylkesordførar Jon Aasen, som var i møte med Dale, seier Halsafjordprosjektet har kome lenger.