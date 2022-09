Er først i landet

Møre og Romsdal er først i landet med lærlingar i digitale mediefag. Dei første lærlingane som får opplæring i bedrifter er allereie på plass i Kristiansund og Molde, og no håper fylkeskommunen at fleire melder seg som lærlingar og lærebedrifter i desse faga. Det skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

Roy Arild Tvedt, rådgivar for opplæring i bedrift hos fylkeskommunen, seier dei er stolte av å vere med i dette pionerprosjektet. Han seier at dei no kan vere med på å påverke korleis opplæringskontor rundt omkring i landet gjennomfører opplæringa i desse nye faga.