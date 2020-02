Er førebudd

Helse Møre og Romsdal har sett i verk fleire tiltak for å kunne handtere ein situasjon der pasientar som er smitta med koronavirus kjem inn til behandling ved sjukehusa i fylket. – Vi følgjer situasjonen nøye og er trygg på at vi har beredskapsplanar og rutinar for å handtere situasjonen dersom mange skulle bli smitta. Førebels er vi rolege i og med at koronaviruset ikkje er påvist i Noreg, seier smittevernoverlege i HMR, Jørn-Åge Longva (bildet) i ei pressemelding.