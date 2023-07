Er folk i Møre og Romsdal mindre opptatt av helsa?

I en undersøkelse svarer 72 prosent i Norge at de vil spise sunnere eller trene mer fram mot sommerferien.

De som i størst grad svarer at de ikke vil gjøre endringer, er folk i Møre og Romsdal. Her svarer 57 prosent at de vil gjøre noe ekstra for helsa.

Det sier analysesjef Tore Angelsen ved Opplysningskontoret for frukt og grønt, som har bestilt undersøkelsen. Angelsen sier at tallene er små. Det er rundt 1100 som er spurt i hele landet, men forskjellen mellom landsgjennomsnittet og Møre og Romsdal er signifikant som det heter på statistikkspråk. Det betyr at forskjellen er så stor at den ikke regnes som tilfeldig.