Er finalist til Årets unge bonde

Vetle Sæterbø Skei (24) frå Surnadal er ein av tre finalistar til prisen «Årets unge bonde».

Han tok over garden som 20-åring og driv med mjølk- og kjøtproduksjon. Sæterbø Skei starta også eit maskinlag for å effektivisere arbeidet og investerte i Nofence for å betre utnytte beiteområde.

– Årets unge bonde løfter fram dyktige unge bønder som satsar fullt og heilt på drifta og dei moglegheitene som gardsbruket gir. Finalistane er alle nyskapande og opptatt av berekraft. Vi tren fleire slike bønder i framtida og dei er alle gode forbilde, seier juryleiar og landbruks- og matminister Geir Pollestad i ei pressemelding.

Det er Noregs Bygdeungdomslag, McDonald’s Noreg og Felleskjøpet Agri som står bak konkurransen.

Vinnaren blir kåra under Dyrsku’n i Seljord 13. september.