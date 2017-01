Er dette det første vårtegnet?

Kanskje er det resultatet av en særdeles mild desember vi ser nå. Senere har det vært kjøligere i været og tendenser til litt snø. Likevel har ikke snøklokkene latt seg stoppe.

Det er Jan Arild Nerland som har tatt bilde av disse snøklokkene på Eide på Nordmøre.

– Ja, nå spirer 2017-snøklokkene hos meg, sier Nerland.

Snøklokkene står tett inntil en murvegg og er dermed skjermet mot kulden. Og murveggen vender mot sør, så snøklokkene har nok fanget opp alle de små vinterlige solstrålene som det har vært mulig.

– Dette er likevel ganske tidlig, sier Nerland til NRK.

Nå varsler YR mildvær på Eide flere dager denne uka. Men til helgen kan det komme både snø og minusgrader. Det betyr at snøklokkene nok spirer ytterligere noen dager, for så å ta seg en liten pause under de mest vinterlige forholdene.