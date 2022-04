Er bekymret for E136

Regionleder i Norsk Lastebileierforbund, Jan-Ove Halsøy, er bekymret for hva som vil skje med E136 mellom Vestnes og Innlandet grense.

Den kraftige prisstigninga gjør at Nye Veier mangler penger til å gjennomføre veiprosjektene de har fått, og to prosjekt er allerede utsatt. Nå frykter Halsøy at E136 vil lide samme skjebne.

Men det han er mest bekymret for er hvem som skal ha ansvaret for drift og vedlikhold frem til Nye Veier setter i gang.

– Vi har vært i kontakt med Statens vegvesen og de har ikke planer om å bruke penger på denne strekninga, sier Halsøy.

I neste uke skal Nye Veier være med på et folkemøte og en konferanse på Åndalsnes og skal også møte regionrådet i Romsdal.