Eno-kunst til Flø

Kunstivalen Go With the Flø feirer jubileum til sommeren og lar kunst av Brian Eno krydre begivenheten. Arrangørene håper kunstneren selv legger turen innom. Til sommeren kan kunstivalen i havgapet på sunnmørskysten feire 10-års jubileum. I mai går avsparket for feiringen med åpningen av en utstilling der lydverk og grafiske verk signert Brian Eno stilles ut hos Studio Hugo Opdal.