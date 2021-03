Enkel serie for volleyball

Eliteserielaget til KFUM Volda i volleyball får avlyst fleire av kampane sine på grunn av koronapandemien. Klubben fekk melding frå forbundet i dag om at det skal spelast enkel serie. Dette gjer at KFUM Volda Volleyball misser to heimekampar i Volda Campus Sparebank 1 Arena.

Den einaste heimekampen som vert spelt er KFUM Volda - Førde, som på nytt er sett opp. Kampen skal etter planen spelast 10. april, og skulle etter terminlista ha vore spelt 23. januar.