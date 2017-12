Enighet om kvoter

EU og Norge er enige om fiskekvotene for 2018. Forhandlingene har foregått i Bergen i fem dager, og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier han er fornøyd med reultatet etter tøffe forhandlinger. Torsk, nordsjøsild og sei utgjør hovedelementene i avtalen, og for alle artene er kvotene større enn for 2017.