Enighet i vekterstreiken

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel har i dag kommet frem til enighet om en løsning på vekterstreiken, skriver forbundet i en pressemelding torsdag ettermiddag. Forbundsleder Anita Johansen sier at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder. – Resultatet viser at konfliktens lengde var nødvendig for å oppnå resultater, sier hun.