Enige om ny kontrakt med Molde FK

Mattias Moström (35) skal spille minst én sesong til for Molde Fotballklubb, så skal han over til en annen stilling i klubben, melder rbnett. – Jeg har ikke signert avtalen ennå, men det meste er klart, sier Moström til avisen. 2019 blir hans 12 sesong for klubben.