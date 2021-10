Enige om fiskeriavtale

Norge og Russland har gjennom digitale forhandlinger blitt enige om en fiskeriavtale for 2022. Dette er den viktigste og største bilaterale fiskeriavtalen Norge har. – Avtalen vi har inngått med Russland i dag gir både den norske og den russiske fiskerinæringen gode betingelser for et bærekraftig og lønnsomt fiske i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).