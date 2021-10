Enestående i landet

Møre og Romsdal er den eneste fylkeskommunen i landet med bare kvinner i den politiske toppledelsen. Tove Lise Torve (A) ble valgt til fylkesordfører i 2019. Line Hoem (Ap) ble tirsdag valgt til fylkesvaraordfører etter Per Vidar Kjølmoen som blir stortingsrepresentant. I tillegg er også to av de tre lederne for hovedutvalgene kvinner.