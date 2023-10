Endringer ved Ålesund sykehus i byggeperioden

Det blir omfattende endringer ved Ålesund sjukehus – når hele sykehuset skal bygges om og oppgraderes.

Det fremgår at et referat fra møtet i Arbeidsmiljøutvalget i Helse Møre og Romsdal.

I første omgang poliklinikker og kontorer inn i midlertidige lokaler for å gi plass den nye hovedadkomst-bygningen. Det skal blant annet bygges et avlastningsbygg i to etasjer, og poliklinikker skal legges til alternative lokaler i de eksisterende byggene.

Helse Møre og Romsdal søker nå Arbeidstilsynets samtykke til å gjennomføre midlertidige tiltak under byggeperioden.