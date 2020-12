Endringar i Vard-leiinga

Skipsbyggings-konsernet Vard melder at det blir to endringar i topp-leiinga i selskapet. Erik Haakonsholm har sagt opp stillinga si som leiar i avdelinga for offshore- og spesialskip. Fredrik Mordal Hessen tek over denne leiarstillinga.

Attilio Dapelo skal leie arbeidet med cruiseskip når Mauro Leboffe om kort tid reiser tilbake til eigarselskapet Fincantieri i Italia, melder Vard.