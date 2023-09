Endringar i helga

Det blir endringar i ruta på sambandet mellom Småge–Orta–Finnøya–Sandøya–Ona i helga.

Ferja «MF Haram» blir sett inn på sambandet mellom Småge–Orta–Finnøya–Sandøya i dag. Første avgang med MF Haram vil gå frå Småge frå kl. 13.40. Fram til ferja er på plass, vil sambandet vere betent av passasjerbåten «Størkå». Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

På strekninga Sandøya–Ona vil det i helga berre bli utført passasjertransport.

Fylkeskommunen opplyser at bakgrunnen for endringa i ruta er at både hovudferja og reserveferja i sambandet er ute av drift.

Hovudferja «MF Kvaløy», som normalt trafikkerer sambandet, er på planlagt verkstadopphald. I tillegg ligg reserveferja «MF Vengsøy» til kai på Ona med tekniske problem. Servicepersonell og mannskap er om bord og jobbar med å løyse dette.