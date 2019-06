Endringar for jomfrutur

De siste detaljene på Hurtigruten sitt nye ekspidisjonsskip MS Roald Amundsen, som blir bygd på Kleven Verft i Ulstein, har ikke gått som planlagt i helgen. Selskapet har justert planen for den første reisen, og passasjerene må fly opp til Tromsø der turen starter et par dagar senere. Derfra seiler skipet til Nordkapp, Kirkenes og russergrensen, før det setter kursen sørover som planlagt, og ender i Hamburg. – Det var aldri et alternativ å sette et uferdig skip i drift. Det var heller ikke et alternativ å kansellere jomfruturen.