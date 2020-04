Endring i terminalutbygging

Avinor har avgjort å avlyse konkurransen for å finne ut kven som skal bygge ut og modernisere heliporten ved Kristiansund lufthavn Kvernberget, skriv tk.no. Det skal vere på grunn av nedgangen i flytrafikken som har ført til inntektsbortfall for Avinor. Lufthamnsjef Ola Sandvik seier til avisa at det skal dreie seg om ei utsetting, og ikkje ei stopp av prosjektet.