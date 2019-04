Endring i taxitilbudet

Regjeringen vil fjerne taket på drosjeløyvene i storbyene og legge til rette for en enerettsmodell i distriktene. – Vi ønsker mer konkurranse i byene, samtidig som vi sikrer distriktstilbudet. Det er på tide å få på plass disse endringene, når vi ser at omsetningen går ned, kravene fra kundene øker og ny teknologi gir helt nye muligheter både for kundene og næringen, sier Helge Orten (H) som leder transport- og kommunikasjonskomiteen.