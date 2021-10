Endring i ferieavviklinga

Avviklinga av ferie ved sjukehusa kan bli annleis dei komande åra. Siste somrane har fleire avdelingar hatt vekselsvis ope og stengt og Barneavdelinga i Kristiansund var stengt i fire veker. Tilsette har klaga over at dei berre fekk ta ut tre veker ferie i sommar, og det skal også ha vore eit problem at for mange leiarar hadde ferie samtidig. No skal styret diskutere ferieavviklinga, og direktøren ønskjer at planlegginga startar no.