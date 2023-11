Endring for pasientreiser

Endringane i takstsoner for bussar i Møre og Romsdal påverkar kva rett pasientar har til støtte når dei skal på sjukehus.

I dag er talet på takstsoner blitt redusert frå over 500 til 7. Det betyr at kvar enkelt sone blir mykje større enn før.

I regelverket for pasientreiser framgår det at ein må krysse sonegrenser for å få rett til støtte.

Pasientreiser for akutt hjelp har unnatak for denne regelen.