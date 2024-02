Endrer regelverket for etterlønn

Molde kommune har vedtatt å endre forskriftene for etterlønn for politikere. En kartlegging NRK gjorde for noen måneder siden viste at flere kommuner hadde for rause etterlønnsordninger. Molde kommune ga ordførere, som har sittet i to perioder eller mer, mulighet til å søke om fem måneder med etterlønn, men kommuneloven sier at etterlønna ikke kan strekke seg utover det som er vanlig oppsigelsestid.

– Nå har vi gjort en oppdatering så det skal være i trå med lovverket, sier ordfører i Molde, Trygve Grydeland (H).

Grydeland forteller at det nå ikke vil være mulig å få etterlønn i mer enn tre måneder.