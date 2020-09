Endrer programmet

Norges Friidrettsforbund jobber med å endre NM-programmet slik at Karsten Warholm kan delta i Diamond League-stevnet i Roma. Stevnet i Roma arrangeres torsdag 17. september, og påfølgende helg er det NM på Askøy.Toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik sier til NTB at de jobber med å tilpasse NM-programmet slik at ingen som er med i Roma må være med i noen øvelse i NM fredagen etter. Utøvernes deltakelse i Roma blir definert som arbeidsreise, og dermed kan det følges et forenklet karantene-opplegg,