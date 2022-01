Endrer planene for E39

Statens vegvesen endrer planene, og går bort fra å regulere for firefelts motorveg på den midtre delen av E39 Ålesund-Molde. Det skriver de i en pressemelding. Statens vegvesen gjennomførte høsten 2021 verdianalyser som blant annet kartlegger forventet trafikkmengde. Disse analysene viser at et trafikkgrunnlag som utløser behov for firefelts motorveg ligger veldig langt frem i tid for strekningen mellom Håem og Vik.