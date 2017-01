Endelig første soldag for vintercruiset i Molde

Fred Olsen-skipet "Balmoral" er på vintercruise etter at det gikk fra Southampton 20. januar, kryssa Nordsjøen og deretter hele Vestlandet nordover og til Tromsø og tilbake igjen. Turistene – de aller fleste britiske – strømmer i land og fyller busser som tar dem med til Atlanterhavsvegen og Åndalsnes, mens andre bruker beina og går tur i Molde sentrum eller naturen omkring.

Mange av cruisepassasjerene tok turen i land under besøket i Molde Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Det har vært en fantastisk tur så langt, sier Kevin Jobling, der han foreviger turistskipet i skarp vintersol ved kai i Molde. Vi har hatt en del dårlig vær, men i dag i Molde er det første dagen med sol og blå himmel. Det var en vakker soloppgang i morges, så ja – dette er en fin dag.

Kevin er profesjonell fotograf om bord på cruiseskipet Balmoral, der han tar bilder og video av gjestene om bord og som de kan kjøpe. For han har det vært et vellykka cruise der han har fått mange gode bilder og scener.

Kevin Jobling er profesjonell fotograf under vintercruiset til 'Balmoral' - her ved kai i Molde Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Fikk endelig se nordlyset

– Men har det vært skuffende med så mye dårlig vær når dere jakta på nordlyset?

– Vi fikk se nordlyset, sier Kevin. I går natt var det klar himmel og nordlyset viste seg fra sin beste side. Spesielt rundt midnatt var det praktfullt, så alle var fornøyde. Nå håper de på enda ei nordlysnatt når skipet forlater Molde og går mot Bergen.

Cruiseturistene fikk endelig oppleve litt sol her i Molde, etter et vintercruise i gråvær Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Vintercruise i januar langs norskekysten kan være utfordrende med kulde og mye dårlig vær, men Kevin tror mange av cruiseturistene er godt fornøyd. Ikke minst etter at de på tampen av cruiset nå har fått strålende vintervær i Molde, og målet for turen for mange var å oppleve nordlyset.

– Det har vært en okay reise også fordi forholda om bord på dette cruiseskipet har vært gode, luksuriøse og med god mat og service. Været har ikke vært noe stort problem for oss, sier fotografen før han tar beina fatt til fjells mot Varden bak Molde for å forevige moldepanoramaet i vintersol.