Nå starter sommerferien for de fleste barn rundt om i landet. Mange gleder seg, men det er nødvendigvis ikke turer til syden som står høyest oppe på listen.

– Jeg skal på campingtur med søskenbarna mine, spise is og bade. Vi har en fjære rett nedom skolen som er veldig fin, forteller Ane Skodje ved Vigra barneskule.

Hva er det viktigste for deg når det er sommerferie?

– Å ha det gøy og være med venner, forteller Andrea Blindheimsvik.

Selv om noen gleder seg mest til å spise is, er det andre som har andre planer for den åtte uker lange sommerferien. Otilie Yndestad skal begynne i 3. klasse til høsten, og har litt blandede følelser før ferien.

– Jeg gruer meg litt siden jeg skal få overnattingsbesøk i dag, men det er også gøy og en bra start på sommerferien. Vi skal også til Kristiansand og dyreparken. Dit drar vi hvert år, forteller hun.

Fra høyre: Tora Vikhagen Rørvik, Mathias Kammen Rønnestad og Maja Gjendem er alle ferdig i 7. klasse og er spente på å begynne på ungdomsskolen til høsten. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Vemodig avslutning for syvende klasse

Det var ikke alle som var like glade for å måtte forlate Vigra barneskule i dag. 7. trinn sang i dag sin siste sang og tok et vemodig farvel med lærere og medelever på skolen.

– Det er litt trist å slutte siden vi har gått her i syv år, men det blir bra å begynne på en ny skole. Jeg gleder meg til å bli kjent med enda flere, forteller Margaret Synes.

7. trinn ved Vigra barneskole sang og mottok roser under avslutningen i dag. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Siste dag på barneskolen var heller ikke lett for foreldrene som var til stede. Anita Valderhaug ble rørt når elevene slo til med sang under avslutningen.

– Det er så fint. Jeg tenkte ikke at det skulle være så rart men det ble plutselig det, sier hun.

Nå er det ungdomsskole på naboøya Valderøya i Giske, som står for tur, men først og ikke minst, er det sommerferie. Noe Leander Synes er glad for.

– Det er fint at det er sommerferie og jeg kan gjøre det jeg vil, forteller han.