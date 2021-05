Opprørt over nye bilder av døde fugler i fiskegarn på fuglefjellet

– Jeg synes det er verre i år enn det var i fjor, sier naturfotograf Roger Brendhagen.

Han har vært fotograf ved fuglefjellet på Runde i flere år. Den 8. og 9. mai var han innom for å ta bilde av de vakre fuglene.

Men det ble ikke sånn han hadde ventet seg. Det ble bilder av døde havsuler og reir fulle av farger som ikke hører hjemme i naturen. Nemlig plastsøppel fra havet.

– Bildene som jeg har tatt fra havsule-kolonien både i år, og årene før, de slår hardt i magen på dem som ikke har tenkt på forsøpling før, sier han.

Fuglefjellet ligger ytterst i havgapet i Herøy på Sunnmøre, og er det største fuglefjellet sør for polarsirkelen. Hvert år er det over hundre tusen ulike fugler på øya i løpet av hekkesesongen.

FAST: Denne havsulen er død og sitter fast i fiskegarn. Bildet ble tatt den 9. mai. Foto: Roger Brendhagen / NN Foto: Roger Brendhagen / NN

Brukte gress, tang og tare før

– For 11 år siden var det 20 prosent av redene som var forsøplet, i år er det 90 prosent, om ikke mer, sier naturfotograf Brendhagen.

I 1968 var ornitolog Alv Ottar Folkestad for første gang oppe på fuglefjellet på Runde. Den gangen så han kunstfiber i reiret, men det var ikke dominerende. Da var det gress, tang og tare som var byggemateriale. Gjennom årene har det endret seg.

– Vi har kjørt overvåkning siden 1972 og da var det kunstfibre i reirene. Det er ikke et nytt fenomen, men det har økt fra år til år, og mer nå enn noen gang, sier Folkestad.

Han sier at det har vært dominerende i fjellet de siste 20–30 årene.

– Det er dessverre et kjent fenomen fra mange år tilbake at det er havsuler som henger seg i fibertau og garnnøster oppe i reirene sine, sier han.

Havsule Foto: Creative Commons/Andreas Trepte/www.wikipedia.org Ekspandér faktaboks Havsule (Morus bassanus) er en stor sjøfugl i pelikanfamilien. Den voksne havsulen kan bli opptil 87–100 cm lang og veier 2,5–3 kg. Vingespennet er 165–180 cm langt. Under hekkinga får hodet og nakken gulaktige fjær. Unge fugler er svarte i deres første år, men de blir gradvis hvitere og etter fem år er de i sin naturlige farge. Havsuler hekker i tette kolonier i bratte klipper og skrenter. De hekker første gang når de er mellom 3 og 5 år gamle. De legger ett blålig, hvitt egg, som er dekket av et kalklag som delvis flasser av. Begge foreldre ruger. Ungfuglene forlater reiret når de er omtrent 3 måneder gamle. Havsulen lever av fisk, som den speider etter fra opptil 45 meter over havet. Havsulen er en stupdykker, og har en torpedoformet kropp. Når den jakter stuper den ned mot fisken i opp til 100 km/t. Den er en dyktig svømmer ettersom den er den eneste fuglen som har svømmehud mellom alle de fire tærne. Havsulen lever i Nord-Atlanteren og Middelhavet. Kilde: no.wikipedia.org

SØPPELFJELLET: Ser man nærmere er det farger fra fiskegarn i reirene. Foto: Roger Brendhagen / NN

Lite man kan gjøre, men synes det er greit at det ligger der

Selv om det kommer mer garn i fuglefjellet, er det lite man kan gjøre.

Det er en frykt for at fuglene ikke vil komme tilbake igjen dersom man fjerner det. I tillegg er det vanskelig, siden det er bratt og stein kan ramle ned i fjellsiden.

Men Folkestad mener uansett at det burde ligge der for å vise hvordan vi mennesker ødelegger naturen.

– For å være litt brutal vil jeg heller foretrekke at dette her ligger og folk får slengt det her i trynet som en vond samvittighet, kontinuerlig, hver eneste hekkesesong, sier han.

VIL HA DET DER: Ornitolog Alv Ottar Folkestad foretrekker at fibertau og garnnøster ligger i reirene, så folk kan få dårlig samvittighet. Til høyre i bildet ser du fuglefjellet der havsulen hekker. Foto: Arne Flatin / NRK

Havsulen er kun på land når den skal hekke. Fuglene kommer til Runde i februar, og i løpet av august og september er de fleste fuglene på havet.

Han sier det er frustrerende å vite at havsuler dør på grunn av garn også denne sesongen.

– Det er helt uunngåelig sånn som situasjonen er nå, sier han.

Bestanden ligger på mellom 4000–5000, og er ikke utrydningstruet. Men fiskeredskaper i havet er en stor trussel.

– Det er den alvorligste dødsårsaken hos voksne havsuler, sånn som situasjonen er nå. Det er mye verre enn at det blir hengt noen fugler i løpet av sesongen. Problemet er mye større enn det som framgår i bildene fra fuglefjellet på Runde, sier han.

I 2019 var det registrert 7 døde havsuler på grunn av søppelet på fjellet. I juni i fjor var det registrert seks døde. Så langt i år, er det registrert tre døde.

HAVET: I 2018 ble denne havsulen funnet av Alv Ottar Folkestad. – Det som er langt mer alvorlig er at det samme skjer ute på havet, sier han. Selv har Folkestad funnet to levende og tre døde havsuler som var hektet sammen. Foto: Ingar Støyle Bringsvor

– Rydder kontinuerlig

Ved Runde miljøsenter har det blitt diskutert hvordan de skal få vekk søppelet fra fuglefjellet.

Siden fugleeksperter sier det blir vanskelig å fjerne det som allerede ligger der, har de funnet andre løsninger.

– Det som er tatt fatt i er å finne årsaken til hvor det kommer fra, rydde opp i området rundt og fokusere på hvordan man skal stoppe tilførselen til all denne plasten, forteller daglig leder og forsker ved Runde Miljøsenter, Nils Roar Hareide.

Sammen med frivillige er de ute og rydder flere strender rundt omkring i Møre og Romsdal. Nå har de også fått oppdrag av statsforvalteren med å koordinere et større nasjonalt ryddeprosjekt som heter «Rydd Norge».

– Vi rydder kontinuerlig, sier han.

SKROTT: Denne havsulen døde trolig i fjor, ifølge ornitologen. Bildet ble tatt i mai i år. Foto: Roger Brendhagen / NN Foto: Roger Brendhagen / NN

Tiltak gir håp: – Tror det kommer til å bli bedre

Fra og med 3. juli blir det forbudt å selge enkelte plastprodukter i Norge, og nå skjer det også endringer i fiskerinæringen.

Forsøpling er forbudt, og det er ofte krevende å finne tilbake til kilden. Men i slutten av mars lanserte Fiskeridirektoratet en handlingsplan for å redusere problemet med forsøpling fra fiskeri og havbruk.

– Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, skriver fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen (H) i en e-post til NRK:

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling Ekspandér faktaboks Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling legger føringer for arbeidet for reduksjon av marin forsøpling fra yrkesfiske, fritidsfiske og havbruksnæringen for 2021-2026. Blant annet skal dette gjennomføres: Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap.

Utvikling av alternative materialer med nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene.

Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske.

Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser. Les mer på Fiskeridirektoratet sine hjemmesider.

Siden 1980-tallet har Fiskeridirektoratet fjernet cirka 600 kilometer med garn fra havet.

– I år styrker vi denne innsatsen, sier han.

Nils Roar Hareide ved Runde Miljøsenter sier han tror forsøplingen fra fiskerinæringen i havet kommer til å bli mindre med denne handlingsplanen.

– Jeg tror det kommer til å bli bedre med en gang, og at det er en felles forståelse av at det er et problem.

Han tror at fiskeriene ikke vil kaste eller miste så mye fiskeredskap som før.

– Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli slutt på. Men så er det også andre sektorer og næringer som må ta sitt ansvar. Både de som er på land og andre skipsfart, sier han.

REIR: Med nye tiltak kan det forhåpentligvis bli mindre forsøpling på fuglefjellet på Runde. Foto: Roger Brendhagen / NN Foto: Roger Brendhagen / NN