Enda en smittet i Kristiansund

Kristiansund kommune fikk i kveld nok et bekreftet smittetilfelle av korona. Dette smittetilfellet er ikke relatert til utbruddet ved Atlanten videregående skole. Vedkommende som har testet positivt for koronaviruset har vært på reise utenlands og det er liten fare for videre smitte, opplyser kommunen.