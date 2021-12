Endå ein sikta for likskjending

Politiet har sikta endå ein mann i 30-åra, i samband med likskjendingssaka på Sunnmøre tidlegare i vinter. Politiadvokat Mathias Häber seier til NRK at mannen er sikta for å ha vore med på å flytte på den døde mannen. Han blei pågripen lillejulaftan, men er seinare lauslaten, og politiet meiner det ikkje er fare for at han skal øydelegge bevis. Ein annan mann blei varetektsfengsla i to veker i samband med saka 1. juledag.