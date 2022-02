Endå ei kvinne forklarer seg i dag

Endå ei kvinne forklarer seg i retten i dag om at den tidlegare fastlegen har forgripe seg mot henne. Dette skal ha skjedd etter at han hadde mist autorisasjonen. Ifølgje politiet er han mistenkt for misbruk av overmaktsforhold mot henne og ei anna kvinne. Saka mot desse to er førebels under politietterforsking og ikkje del av tiltalen.