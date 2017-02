Alf Giske har vært styrmann og kaptein i Farstadrederiet i 67 år. Han er den med lengst fartstid i rederiet. Foto: Frode Berg / NRK

En trygg og god seilas Han har jobbet i Farstad Shipping i 57 år. Hele tiden har rederiet blitt styrt av sunnmøringer. Nå ser det ut til at denne perioden er over.

Frode Berg Journalist

Alf Giske gikk av med pensjon i fjor. Veteranen startet i 1959 som tredjestyrmann om bord på malmskipet Forland. Han har den lengste ansienniteten i selskapets historie.

– Alle årene har vært som en trygg og god seilas. Jeg har hatt en rekke gode kolleger både på land og ombord, sier Alf Giske (80)

Akkurat nå ser det ikke ut til at den videre seilasen for dagens ansatte blir like trygg. Krisen i offshorenæringen har rammet rederiene hardt. Økonomien har skrantet lenge. Suksessrederiet Farstad Shipping, et av landets største, trenger nå hjelp av pengesterkt investorer.

Og pengene kommer ikke gratis. Forslaget fra de nye eierne er at hovedkontoret flyttes sørover til Skudeneshavn på Karmøy. Det er der Solstad Offshore holder til, og det er Solstad som er foreslått som morselskap i den nye gruppen. På lengre sikt er det ingen garantier mot flytting enda lenger unna, kanskje til Aker brygge i Oslo. Da blir avstanden lang fra sjøfolkene på Sunnmøre til de nye lederne.

Det var ombord i malmskipet "Farland" at Alf Giske startet karrieren som sjøoffiser i selskapet som ble etablert med navnet Sverre Farstad & Co og som senere ble Farstad Shipping. Her er det nye skipet utenfor Skansekaia i Ålesund i 1959. Foto: Farstad Shipping ASA

Lojale Farstad-veteraner

Jeg møter to bekymrede pensjonister ved et kafebord på Ytterland like utenfor Ålesund. I dette området bor mange av dem som har vært med på å gjøre Farstad Shipping til en suksess. Her er sjøfolkene som har holdt Farstad-båtene i gang både når det var tunge tider og når oljeprisene var på vei inn i himmelen.

Fremdeles kan du se dem med Farstad-logoen på jakkene sine. De føler seg som en del av selskapet også etter at de har gått av med pensjon. De er mange. De står sammen. Sunnmøringer som føler de at de eier en liten del av det store rederiet. Rederiet som har gitt arbeid til så mange over flere tiår.

Jostein Gjendem, pensjonert kaptein i Farstad Shipping, opplever dagens situasjon som uvirkelig. Foto: Frode Berg / NRK

Alf Giske har altså rekorden med 57 år i selskapet. Sammen med ham sitter en tidligere kapteinskollega med 30 års erfaring fra samme selskap. Før det var han på fiskebåt. Nå er også Jostein Gjendem Farstad-pensjonist.

Om noen få dager er det årsmøte i Farstad-rederiets seniorforening. En samling pensjonister som har over hundre medlemmer. Det blir første gang at pensjonistene møtes i en situasjon der det ser ut til at de mister et av de største offshorerederiene i Norge. Sverre Farstad & Co ble grunnlagt i 1956 og skiftet senere navn til Farstad Shipping. Etter at oljealderen kom til Norge kan rederiet vise til over 40 års erfaring med drift av offshoreserviceskip.

Denne uka ble det klart at milliardærene Kjell Inge Røkke og John Fredriksen overtar kontrollen med det kjente sunnmørsrederiet. En ny offshorekjempe er født. Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply blir til verdens fjerde største offshorerederi.

Farstad Shipping, historisk oversikt Ekspandér faktaboks 1956: Etablering av Sverre Farstad & Co 1959: Første skip: Malmskipet M/S Farland

1974: Selger siste oljetanker og er klar for satsing offshore

1975: Kjøper to ankerhåndteringsfartøy

1981: Kraftig inntektsvekst. 12 norske skip i arbeid med 200 ansatte

1983: Betydelig overkapasitet i Nordsjøen. Laveste ratenivå siden begynnelsen av 70-tallet

1986: Farstad kjøper det meste av Wilhelmsens offshoreflåte.

1988: Norske skip stenges ute fra britisk sektor i Nordsjøen

1989: Farstad blir størst i Nordsjøen etter kjøp av 10 skip

1994: Oppkjøpskamp om selskapet. Tyrholm&Farstad vinner kampen.

1995: Ratene i Nordsjøen stiger til historisk høyt nivå. Farstad-familien kjøper seg kontroll for å hindre at utlendinger overtar.

1996: Verdien av Farstad Shipping AS passererer en milliard kroner. Farstadfamilien kontrollerer over 55 prosent av aksjene.

2015: Skip legges i opplag og selges

2016: Ansatte blir oppsagt. 375 stillinger forsvinner.

2017: Farstadfamilien mister kontrollen over selskapet. Milliardærene John Fredriksen og Kjell Inge Røkke slår sammen Farstad, Solstad og Deep Sea Supply til Solstad Farstad. Planen er å legge hovedkontoret til Skudeneshavn på Karmøy. Selskapet blir verdens fjerde største offshore supplyskipselskap.

– Vi trodde lenge at vi skulle få beholde driftskontoret i Ålesund, men ut fra det som kommer fram i mediene så kan det se ut som vi må regne med flytting til Solstad sine kontor i Skudeneshavn, sier Alf Giske.

Det er ikke fagkunnskapene til folkene i Solstad Offshore han bekymrer seg for, men han er redd for hva flyttingen kan føre til for arbeidsplassene og for offshoremiljøet på Sunnmøre.

Alf Giske har seilt som styrmann og kaptein på Farstad-båter siden 1959. Her er han på vei til Durban i 1967 (nærmest kamera). Foto: Farstad Shipping ASA

Nærhet og fellesskap er viktig

Alf Giske kjenner godt folkene som eier og driver Solstad, og han tror de kommer til å ta godt vare på Farstad-rederiet. Han understreker at de er førsteklasses folk, men for ham handler det mest om de tette båndene mellom eiere, ansatte og skipsbyggere på Sunnmøre.

Det blir ikke det samme hvis sjefene sitter på Karmøy. Alf Giske, pensjonert sjømann

– Dette med nærhet til et så stort rederi er viktig. Det er rart med det. Hvis du er innenfor gåavstand når du kommer til byen, så blir det lett å nå tak i folk. Det blir ikke det samme hvis sjefene sitter på Karmøy.

Alf Giske får et litt trist drag over ansiktet når han sier dette, og skynder seg å understreke at alle håper det beste, og han vil vente og se hvordan dette utvikler seg før han trekker en konklusjon.

Han sier fremdeles «vi» om selskapet han nå har sluttet i. Det gjelder også mange av de andre veteranene.

Den store haikjeften

Det er mye avansert teknologi som har vært med på å drive den norske offshorenæringen framover til det den er i dag. Inntjeningen har vært meget god helt til oljeprisene begynte å falle dramatisk. Båter og utstyr ligger i verdenstoppen. Et av gjennombruddene var den såkalte haikjeften. Den ble utviklet i et nært samarbeid mellom verft, sjøfolk og redere.

Jostein Gjendem sitter og ser ned i kaffekoppen foran seg. 30 år er lang tid. Han har lært mye i Farstad. En ting han kan er å bruke haikjeften. Han tror det var en maskinist som kom med forslaget. Haikjeften har blitt grunnlaget for alt arbeid med ankerhåndtering.

Denne konstruksjonen på dekket på ankerhåndteringsfartøyene tåler de enorme kreftene som er i sving når store oljerigger i Nordsjøen skal flyttes. Flere hundre meter med kjetting slippes ned mot havbunnen. Haikjeften må håndtere opptil seks og sju hundre tonn. Dette teknologiske gjennombruddet kom ut av det tette samarbeidet som alltid har vært der i den maritime klyngen på Nordvestlandet.

Stad Sea var det første offshoreskipet til Farstad Shipping. Det ble levert fra Ulstein Hatlø AS i 1975. Foto: Farstad Shipping ASA

Gjendem blir like ivrig som kollegaen Alf Giske når han legger ut om tiden sin i Farstad. Han ble værende i rederiet til langt over vanlig pensjonsalder. Han begynte i 1983 og sluttet høsten 2014. Da var han 71 år.

– Vi har hele tiden hatt denne gode kontakten og samspillet mellom rederier og verft. Det har skapt gode arbeidsforhold ombord, og vi har ligget i fremste rekke når det gjelder både skip og utstyr, sier Gjendem.

Alf Giske på propellinspeksjon. Her står han inne i propellhylsen på Far Samson. Foto: Farstad Shipping ASA

Begge de to sjøoffiserene forteller om det nære og gode samarbeidet med ledere og eiere i Farstad Shipping. Hvis de var uenige om noe, så tok de en telefon direkte til direktøren eller stakk innom på kontoret. Jostein Gjendem klarer ikke helt å forstå at denne perioden nå kan være over.

Uvirkelig og brutalt

– Det er uvirkelig, rett og slett uvirkelig. Da jeg sluttet var jo rederiet fortsatt oppegående. At dette skulle skje så fort og brutalt hadde jeg aldri trodd. Spesielt det at vi kan miste hovedkontoret i Ålesund, det er veldig trasig.

Det gnistrer fremdeles i faste blikk når de to veteranene snakker. De har stått mangfoldige timer på brua og stirret utover havet i time etter time, år etter år. De store skipene har fraktet jernmalm eller olje, de har flyttet og tauet på store plattformkonstruksjoner enten sola strålte på himmelen eller uværet kastet bølger høye som hus innover dekket.

Her deltar Farstadbåtene i slepet av Heidrunplattformen. Foto: Farstad Shipping

Alf Giske har hele tiden følt seg trygg på at båt og utstyr holdt mål, fordi han selv og de andre rundt ham hadde vært med på å få på plass alle detaljene. Når han kom hjem fra sjøen, ble de ønsket velkommen til sunnmørsverftene for å fortelle om hva som fungerte og hva som ikke gjorde det. Hele tiden utviklet teknologien seg.

– Dette er noe som har betydd mye for offshorenæringen både i Norge og internasjonalt. Verft og rederier har sammen bidratt til å skape den beste skipsflåten i verden.

Nå nærmer årsmøtet seg. Medlemmene i seniorforeningen i Farstad håper de får vite litt mer om framtida. De er åpne for både gode og dårlige nyheter, og de har invitert noen fra ledelsen i selskapet for å få en orientering. De mener det er vanskelig å bare forholde seg til det som kommer fram i media.

– Vi føler oss mer komfortable hvis vi får pålitelig informasjon. Det som har stått i avisene forteller oss ikke så veldig mye. Vi vet for lite til å dømme verken slik eller slik, sier Giske.

Spesielle pensjonister

Farstad Shipping har tydeligvis litt spesielle pensjonister som holder et godt tak i rederiet lenge etter at de har sluttet. De er bekymret for den store lånegjelden i selskapet, men regner med at eierne og ledelsen nå gjør så godt de kan for å holde så mye som mulig av rederidriften i Ålesund.

– Da jeg sluttet etter 57 år var jeg innom Andy og takket for laget. Jeg sa til ham, og jeg mener det samme i dag, at Farstad har vært en veldig god arbeidsplass med mange dyktige folk og gode kolleger, forteller Giske.

Giske snakker om Sverre Andreas "Andy" Farstad, styreleder og en av eierne i Farstad Shipping. I de siste årene har han og de to brødrene tapt mange hundre millioner kroner på krisen i offshorenæringen. Nå mister de også kontrollen over familierederiet. Styrelederen lovte for noen år siden at hovedkontoret skulle bli i Ålesund, og understreket at det i alle fall skulle gjelde i hans tid. Nå kan det se ut som om den tiden er slutt, og at andre krefter tar over roret.

Nåværende og tidligere ansatte har også den siste uka gitt uttrykk for tillit både til styrelederen og til de andre i toppledelsen i Farstad Shipping.

– Både Andy og toppsjefen Karl Johan Bakken sa alltid til oss ansatte at døren er åpen, bare bank på og kom inn hvis det er noe du vil. Det har jeg benyttet meg av veldig mange ganger og fått skikkelige og gode svar, understreker Alf Giske.

Noen av svarene på hva som skjer med Farstad Shipping de nærmeste årene kommer på generalforsamlingen i Ålesund den 3. mars i år.