En time kortere reisetid

Reisetida mellom Ålesund og Bergen blir kortet ned med mer enn klokketime, skriver Fjordingen. Dette kom fram under samferdselskonferansen i Loen i forrige uke. Der redegjorde Statens vegvesen status for E39 Byrkjelo – Grodås. – Det er ganske fantastisk at en kan redusere reisetida så mye som dette, sier leder for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Helge Orten.