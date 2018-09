En til sykehus etter trafikkuhell

En person er sendt til sykehus for sjekk etter et trafikkuhell i Blindheimstunnelen i Ålesund sent tirsdag kveld. En lastebil og en personbil skal ha støtt sammen. Dette skjedde trolig som et resultat av en punktering, opplyser politiet. Tunnelen åpner igjen så snart oppryddingsarbeidet er ferdig.