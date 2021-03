En smittet i Sunndal

En kvinne i 50-årene testet i går positivt ved teststasjonen på Sunndalsøra. Hun er hjemmehørende i en by på Østlandet og har allerede returnert dit, opplyser kommuneoverlegen i Sunndal. Det er foreløpig uavklart om dette er ett av de mutante virusene, men i påvente av nærmere bekreftelse forholder kommunen seg til at det dreier seg om ett av disse. Kvinnen var innom Bunnpris Sunndalsøra søndag ettermiddag. Sunndal kommune ber derfor alle som vet at de var innom butikken søndag 14. mars i tidsrommet 1630 – 1715 om å bestille test til onsdag 17. mars.