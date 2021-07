En smittet i Molde

Molde kommune melder om ett nytt tilfelle av koronasmitte onsdag ettermiddag. Vedkommende er ikke hjemmehørende i Molde, men oppholder seg der. Den smittede var på utestedet Brygga i Molde mellom klokka 23 og 01 torsdag 8. juli. De som har vært der på samme tidspunkt og som får symptomer, må umiddelbart gå i karantene og bestille test.

– Dette viser at pandemien ikke er over i Molde, og vi kan ikke utelukke flere smittede i tilknytning til dette tilfellet. Derfor er det veldig viktig at alle som får symptomer tester seg så snart som mulig, sier fungerende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.

Smittekilden er kjent, og knyttes til et besøk fra en annen del av landet. Det er ikke kjent hvilken variant av koronavirus det er snakk om, og smittesporing pågår fortsatt.