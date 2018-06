En siktet for promillekjøring

I Molde er en bilfører siktet for promillekjøring. 39 ble kontrollert på fylkesveg 662. Også på Ellingsøy i Ålesund har det vært promillekontroll, men der var det ingen utslag på de 14 kontrollerte bilførerne. I Volda sentrum ble et kjøretøy avskiltet, mens det ble skrevet ut fire gebyrer for ikke å ha brukt bilbelte.