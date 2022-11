En person til sykehus etter trafikkulykke i Vestnes

Politiet fikk rundt klokken 12:40 torsdag melding om en trafikkulykke på Vollan i Vestnes.

– En bil har kjørt av vegen, og nødetatene er på vei til stedet, sier Christoffer Lysvik i politiet til NRK.

Videre sier han at politiet har fått opplysninger om at en bil og to personer er involvert i ulykken. En person er kjørt til legevakt for sjekk og en er fløyet til sjukehus med luftambulanse. Ifølge politiet skal ingen være alvorlig skadd. Det er ingen trafikale problemer.