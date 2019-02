En person til sjukehus

Nødetatene rykket fredag ut til Ålesund sentrum. Første melding fra politiet var at en fotgjenger hadde blitt påkjørt, men etter litt undersøkelser er hendelsesforløpet mer uklart. Operasjonsleder Svein Harsjøen sier at det fortsatt kan være snakk om ei trafikkulykke, men det er også mulig at fotgjengeren kan ha falt da vedkommende skulle krysse gata. En person er tatt med i ambulanse for helseundersøkelse. Skadeomfanget er ikke kjent.