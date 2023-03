En person til legevakt etter trafikkuhell

Det har vært et trafikkuhell mellom to biler ved Torvikvegen i Gjemnes der en person er fraktet til legevakten i Molde. Ifølge politiet er det en del skader på bilene. Personbiler kan passere, og bilberger er bestilt. Vegtrafikksentralen har meldt at det er redusert fremkommelighet.