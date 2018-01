En person sendt til sykehus

To personer behandles på ulykkesstedet, etter en front mot front ulykke ved Nås i Eide. En person har blitt sendt til sykehus. Det var tre biler involvert i ulykken, som skjedde i en 80 km/t-sone. Politiet melder at det skal være svært glatt på stedet, og skriver på Twitter at ber folk være forsiktige når de kjører forbi. Trafikken blir dirigert på stedet.