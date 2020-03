En person i karantene i Sande

En person i Sande kommune sitter nå i hjemmekarantene. Personen er blitt testet for koronavirus og venter nå på svar på prøven. Sande kommune skriver på sine nettsider at de er en liten og sårbar kommune, og at et større utbrudd av koronaviruset vil kunne få store konsekvenser. Derfor går de også ut med en generell anbefaling til innbyggerne om å redusere reiseaktiviteten sin så mye som mulig.